С пермской фирмы-грузоперевозчика взыскали полмиллиона за коммерческий подкуп

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали с пермской компании штраф 500 тыс. руб. за коммерческий подкуп. Владелец фирмы-грузоперевозчика был обвинён в том, что передавал незаконное вознаграждение специалисту по закупкам другой организации, которая занимается оптовой продажей техники для добычи полезных ископаемых и строительства. Общая сумма переводов составила 130 тыс. руб., и они предназначались за выбор его компании в качестве партнёра по договорам. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

В результате руководитель компании стал фигурантом уголовного дела, а сама организация подверглась административному преследованию. Суд признал юридическое лицо виновным по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и назначил штраф 500 тыс. руб. Исполнительное решение было передано в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Руководство компании-должника было уведомлено о начале исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафных санкциях и мерах принудительного характера, если сроки исполнения решения суда будут затягиваться. Для обеспечения взыскания задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета фирмы. После принятия этих мер вся сумма штрафа была перечислена на депозитный счёт ведомства. В настоящее время деньги перечислены в бюджет, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

