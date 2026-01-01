Форвард Синявский и вратарь Мешковский остаются в пермском «Молоте»

ХК «Молот»

Павел Синявский остаётся в пермском ХК «Молот», об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Он присоединился к нашей команде в течение сезона 2024/25. 28-летний нападающий сыграл 85 матчей за «Молот», где набрал 24 очка (13 голов и 11 передач), показав полезность в +6. В прошлом сезоне Павел в 49 играх заработал 13 очков (6 голов и 7 передач) по системе «гол+пас», его показатель полезности составил +7.

Ранее в клубе сообщали, что на позиции вратаря в «Молоте» продолжит играть Георгий Мешковский. Он начал выступать за пермский клуб в сезоне 2023/24, присоединившись к МХК «Молот». В ВХЛ дебютировал в 2024 году. 22-летний голкипер провёл 9 матчей за «Молот» и два матча за ХК «Тамбов», отразив 90,1% бросков с коэффициентом надёжности 3,15.

