В Пермском крае полная стоимость кредитов увеличилась на 8% Регион занял 17 место среди субъектов РФ по этому показателю Поделиться Твитнуть

В марте 2026 года в Пермском крае полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам достигла 54,1%, что на 8 процентных пунктов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (46,1%). Этот показатель ставит регион на 17-е место среди субъектов России по уровню ПСК, подтверждая устойчивую тенденцию к росту стоимости кредитных продуктов для населения. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных история (НКБИ)

Рост ПСК в Пермском крае отражает общероссийскую динамику: по данным НКБИ, в целом по стране ПСК по кредитным картам в марте 2026 года составила 54,3%, что также является историческим максимумом. Эксперты отмечают, что повышение стоимости кредитов связано с ужесточением денежно-кредитной политики и стремлением банков минимизировать риски за счёт более строгого отбора заёмщиков.

В условиях, когда банки делают акцент на качестве кредитных портфелей, жители Пермского края, как и других регионов, сталкиваются с ростом ставок и более жёсткими требованиями при оформлении кредитных карт, отмечают эксперты НКБИ. Это может привести к снижению доступности кредитных средств для части населения, но одновременно способствует снижению рисков просрочек и повышению финансовой устойчивости банков.

