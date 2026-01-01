В Перми открывается онлайн-гастромаркет Secret Kitchen

К запуску в Перми готовится онлайн-гастромаркет Secret Kitchen. Официальное открытие нового федерального проекта, работающего в формате «дарк китчен», состоится 28 апреля. Об этом пишет «Прм.Собака.ru».

В меню Secret Kitchen представлены три кухни: Gimnasia с том-ямом и поке, Cheesus с пиццей на закваске и пастой с креветками, а также Ricers с роллами.

Как сообщили представители Secret Kitchen, в будущем в Перми появятся популярные роллы в тубусе, которые недавно появились в России.

