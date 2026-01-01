В Перми родители ребёнка, пострадавшего от укуса собаки, отсудили 40 тысяч рублей

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора к владельцу собаки, которая покусала несовершеннолетнего и нанесла ему травмы, об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел 16 мая 2025 года на тротуаре рядом с пересечением улиц Клименко и Пермской. Собака, находившаяся без присмотра, набросилась на ребёнка.

Прокурор, выступая в интересах пострадавшего, обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с владельца животного. Суд удовлетворил иск и постановил выплатить законным представителям пострадавшего 40 тыс. руб.

После вступления решения в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение.

