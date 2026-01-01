В Орджоникидзевском районе Перми на 30 суток приостановили работу кофейни В заведении выявлены нарушения санитарных норм

В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы временно закрыли кофейню популярной сети из-за нарушений санитарных норм. В заведении не было централизованного водоснабжения, водоотведения и туалета для сотрудников. Кроме того, там не хватало холодильного и моечного оборудования и инвентаря. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил работу кофейни на 30 дней. Решение суда вступило в силу, и приставы опечатали входные двери заведения.

Предпринимателю разъяснили, что за неисполнение требований судебных приставов последует административная ответственность. На протяжении всего срока приостановления деятельности будут проводиться проверки, чтобы убедиться, что решение суда выполняется.

