В Перми виновник аварии с пассажирским автобусом выплатит более полумиллиона рублей ДТП случилось весной прошлого года

Сергей Глорио

По решению Индустриального районного суда Перми водителя автомобиля ГАЗ обязали выплатить пенсионерке 300 тыс. руб. за причинённый ущерб здоровью, а также возместить ущерб автопредприятию.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в апреле 2025 года в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ и пассажирского автобуса. В судебном органе уточнили, что 35-летний водитель ГАЗа, двигаясь задним ходом с парковки, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом.

В результате аварии 66-летняя пассажирка общественного транспорта получила серьёзные травмы. Медики диагностировали у женщины множественные повреждения, включая закрытый перелом бедра со смещением и ушибы. Для оказания экстренной помощи пострадавшую доставили в отделение травматологии на машине скорой помощи.

Уголовное дело по факту ДТП было прекращено после примирения сторон. Водитель выплатил женщине 200 тыс. руб. в качестве компенсации. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить ей ещё 100 тыс. руб. за моральный вред.

Пострадал и сам автобус, который находился в субаренде у компании ООО «АВТОМИГ». Суд обязал виновника аварии возместить предприятию более 247 тыс. руб. за ремонт транспорта, а также оплатить судебные издержки в размере свыше 28 тыс. руб.

Все решения районного суда Перми пока не вступили в законную силу.

