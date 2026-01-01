В Перми виновник аварии с пассажирским автобусом выплатит более полумиллиона рублей
ДТП случилось весной прошлого года
По решению Индустриального районного суда Перми водителя автомобиля ГАЗ обязали выплатить пенсионерке 300 тыс. руб. за причинённый ущерб здоровью, а также возместить ущерб автопредприятию.
Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в апреле 2025 года в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ и пассажирского автобуса. В судебном органе уточнили, что 35-летний водитель ГАЗа, двигаясь задним ходом с парковки, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом.
В результате аварии 66-летняя пассажирка общественного транспорта получила серьёзные травмы. Медики диагностировали у женщины множественные повреждения, включая закрытый перелом бедра со смещением и ушибы. Для оказания экстренной помощи пострадавшую доставили в отделение травматологии на машине скорой помощи.
Уголовное дело по факту ДТП было прекращено после примирения сторон. Водитель выплатил женщине 200 тыс. руб. в качестве компенсации. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить ей ещё 100 тыс. руб. за моральный вред.
Пострадал и сам автобус, который находился в субаренде у компании ООО «АВТОМИГ». Суд обязал виновника аварии возместить предприятию более 247 тыс. руб. за ремонт транспорта, а также оплатить судебные издержки в размере свыше 28 тыс. руб.
Все решения районного суда Перми пока не вступили в законную силу.
