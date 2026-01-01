Суд признал недействительными контракты на содержание дорог в Лысьвенском округе 2,5 млн рублей вернутся в муниципальный бюджет

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу заместителя прокурора, признав шесть муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в Лысьвенском округе недействительными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Контракты были заключены с индивидуальным предпринимателем в обход конкурсных процедур как с единственным поставщиком, что свидетельствует о недобросовестности сторон.

Суд также постановил взыскать с предпринимателя денежные средства, полученные по этим контрактам, в размере более 2,5 млн руб.

Решение пока не вступило в законную силу.

