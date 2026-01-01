В Прикамье собираются ликвидировать посёлок, мешающий разработке известняка Официально в населённом пункте никто не живёт

В региональный парламент поступило предложение исключить из реестра населённых пунктов Пермского края п. Заготовка. С такой инициативой выступил глава Губахинского округа Николай Лазейкин. Об этом пишет тг-канал «На местах».

Поселок неоднократно осматривался специальной комиссией, созданной муниципалитетом. В результате осмотра установлено, что в посёлке нет жилых домов и инфраструктуры. В нем никто не живёт, что подтверждается справками из органов технического и кадастрового учёта.

По мнению автора законопроекта, исключение п. Заготовка из реестра позволит улучшить социально-экономическое развитие Губахинского муниципального округа.

Сейчас п. Заготовка всё ещё числится в реестре населённых пунктов. Вокруг него выделены особо защитные участки лесов, что мешает разработке одного из крупнейших месторождений известняка в крае.

Законопроект будет рассмотрен на майском заседании краевого парламента.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.