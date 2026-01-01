За неделю в Перми в ДТП пострадали 16 человек Поймано 40 пьяных водителей

Константин Долгановский

С 20 по 26 апреля в Перми произошло 12 ДТП, в которых 16 человек получили травмы разной степени тяжести, об этом сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 1284 нарушения ПДД: 40 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения (девять человек сели за руль в нетрезвом виде повторно), 40 человек не имели водительских прав, также было зафиксировано 12 случаев выезда на встречную полосу, 97 — непредоставления преимущества пешеходам, 101 нарушение ПДД со стороны пешеходов и 29 — правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.