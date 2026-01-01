В Перми полиция и ФСБ нашли незаконных мигрантов в общежитиях и клубах Шестеро иностранных граждан отправлены в Центр временного содержания

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми сотрудники правоохранительных органов провели проверку объектов, где часто собираются иностранные граждане. В рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с незаконной миграцией, были осмотрены общежития и развлекательные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе проверки, которую провела полиция совместно с оперативниками ФСБ и росгвардейцами, было установлено, что из 127 проверенных иностранных граждан шестеро находились в России незаконно, а двое из них были включены в реестр контролируемых лиц. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» (ст. 18.8 КоАП РФ). Это подразумевает штрафы и возможное выдворение из страны.

Сейчас все нарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, где будут ожидать дальнейших решений по их делам.

