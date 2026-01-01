Пермские врачи помогли пациентке с тяжёлым заболеванием дождаться пересадки печени

гастроэнтерологическим отделением ГКБ №1

Министерство здравоохранения Пермского края

В Городскую клиническую больницу №1 поступила на лечение пациентка с диагностированным первичным склерозирующим холангитом — аутоиммунным заболеванием, при котором происходит разрушение желчевыводящих протоков. Это заболевание часто приводит к циррозу печени.

Пациентка поступила в больницу в экстренном порядке, сначала её поместили в реанимацию, а затем перевели в гастроэнтерологическое отделение.

«Сознание пациентки было нарушено, фактически она находилась в коме. Мы оказали ей всю необходимую помощь, улучшили её биохимические показатели и общее самочувствие», — рассказывает Надежда Чугайнова, исполняющая обязанности заведующего гастроэнтерологическим отделением.

Полное выздоровление было возможно только через пересадку печени. После выписки из ГКБ №1 пациентку отправили в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова в Москве. Там ей нашли подходящего донора.

«Мы поддерживали связь с пациенткой на протяжении всего периода до пересадки: переписывались, обсуждали результаты анализов, лекарства и динамику её состояния. К сожалению, при таком диагнозе пациенты часто не доживают до пересадки, и случаи летального исхода нередки. Поэтому важно было не только вывести её из критического состояния, но и оказать поддержку. В случае с пермячкой всё закончилось успешно», — отмечает Надежда Чугайнова.

В конце прошлого года была проведена успешная операция по пересадке печени. В январе пациентку выписали с положительными результатами и хорошим самочувствием. Сейчас она вернулась в Пермь и ведёт привычную жизнь.

