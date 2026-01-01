В Перми откроется выставка к 120-летию подводного флота России

Пермский краеведческий музей

С 1 мая в Доме Мешкова (Пермь, ул. Монастырская, 11) начнёт работу выставка «Слушать в отсеках» (12+), приуроченная к 120-летию подводного флота России. Центральными фигурами экспозиции стали жители Перми, служившие на подводных лодках ВМФ СССР и России. Об этом сообщили в краеведческом музее.

Посетители смогут увидеть модели подводных лодок, элементы униформы, личные вещи подводников, награды, фотографии, плакаты и другие экспонаты.

Организаторы отмечают: «Хотя мы не знаем наверняка, были ли наши земляки в экипажах первых русских подлодок, учитывая, что ежегодно на Балтийский флот призывались сотни новобранцев из Пермской губернии, вполне вероятно, что кто-то из них стал подводником. В 1930-х годах, когда подлодки строились массово, среди командного состава появились и выходцы из Прикамья. Один из них — Валентин Стариков, ставший Героем Советского Союза в 1942 году, а его лодка «М-171» была удостоена гвардейского звания. В боях за остров Шумшу Курильской гряды отличился рулевой Л-13 матрос Юрий Шубинцев».

На атомоходах первого поколения служили срочники Василий Лузин (К-19) и Валентин Завалин (К-55). Дизельные субмарины также выполняли дальние походы.

Сложная техника, поступавшая на флот, требовала высококвалифицированных специалистов. Зимой 1963 года десять студентов Пермского университета отправились в Севастопольское высшее военно-морское училище по комсомольской путевке. Все они стали офицерами, некоторые достигли звания капитана 1-го ранга, а Александр Лобанов также получил степень кандидата технических наук.

Романтика флота привлекла в военные училища пермяков Сергея Козаря и Андрея Гониченко, которые стали командирами атомных подлодок.

В современном российском флоте многие корабли названы в честь городов, которые выступают их шефами. В 2002 году имя «Пермь» получила атомная подводная лодка Б-292.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.