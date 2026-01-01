Большинство жителей Перми против шестидневной рабочей недели Лишь 22% горожан готовы работать с одним выходным

Опрос, проведённый сервисом SuperJob, показал, что только 22% работающих пермяков готовы перейти на шестидневку при сохранении стандартной оплаты. Подавляющее большинство — 68% — категорически не согласны с таким графиком, предпочитая сохранять выходные дни.

Гендерные различия оказались заметны: среди мужчин 24% готовы работать шесть дней, среди женщин — только 19%. Многие респонденты отмечали, что при таком графике не остаётся времени на личную жизнь и семью, а детские сады и другие учреждения в субботу не работают.

Возраст также влияет на отношение к переработкам: среди молодёжи до 35 лет 23% согласны на шестидневку, а среди людей старше 45 лет — лишь 16%. Сотрудники с высшим образованием реже поддерживают идею удлинённой недели (17%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (26%).

Доход тоже имеет значение: среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб. в месяц, только 15% готовы к шестидневке, а среди получающих более 150 тыс. руб. — 22%.

Исследование проводилось с 13 по 23 апреля 2026 года среди жителей Перми, работающих по пятидневному графику.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.