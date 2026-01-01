Самым тёплым днём недели в Пермском крае станет 27 апреля Воздух прогреется до +16 градусов

Константин Долгановский

Понедельник, 27 апреля, станет самым тёплым днем недели в Пермском крае, об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

После холодной ночи (-3…+2°C по краю, около 0°C в Перми) днем ожидается переменная облачность и потепление до +12…+16°C, в Перми до +14…+16°C. Вечером южный ветер усилится до порывов 15 м/с на юге края.

Холодный фронт пройдёт ночью и утром во вторник с небольшими дождями; больше осадков может выпасть на юго-западе (до 4-6 мм). Ночная температура будет +3…+8°C по краю и +5…+7°C в Перми. Днем температура будет значительно ниже, чем в понедельник: +7…+12°C по краю и до +10°C в Перми, с кратковременными ливнями и порывистым ветром (до 15-18 м/с на большей части края). Это может стать самым ветреным днем с начала года.

В среду ветер ослабеет, его порывы будут не более 10-12 м/с днем. Ночью температура будет +1…+6°C, в Перми +3…+5°C. В южной и восточной частях края температура поднимется до +11…+13°C, на севере и западе — до +7…+10°C. Днем ожидаются кратковременные дожди, особенно в центральной части края, где будет проходить вторичный холодный фронт.

В четверг, 30 апреля, вероятность осадков уменьшится, солнце будет чаще выглядывать, ветер ослабеет. Температура останется на уровне среды, но ночью на западе и севере возможны слабые заморозки (0…-1°C). Днем температура будет +8…+13°C по краю и +10…+12°C в Перми.

В пятницу, 1 мая, характер погоды существенно не изменится, хотя с запада поступит немного более холодный воздух. Днем выше вероятность кратковременных ливней со снежной крупой. Ветер будет слабым, что увеличит вероятность ночных заморозков (-2…+3°C), а днем температура поднимется до +7…+12°C по краю и +10…+12°C в Перми.

Со 2 по 3 мая существенных изменений в погоде не предвидится. Ночью возможны заморозки, днем температура может подняться до +10…+15°C.

