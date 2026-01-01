За 26 апреля в Прикамье потушили восемь пожаров

Константин Долгановский

За 26 апреля в Пермском крае ликвидировали восемь пожаров. Два из них произошли в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, а по одному — в Краснокамском, Нытвенском, Очерском и Ильинском муниципальных округах. Пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Чтобы предотвратить новые возгорания, 26 апреля работали 187 профилактических групп, состоящих из 429 человек. Они обследовали 1757 жилых домов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2755 людьми, раздали 2158 информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона: «При первых признаках пожара срочно звоните по телефонам «01», «101» или «112».

