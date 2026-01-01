В Прикамье в ДТП с электрокаром погиб человек Ещё двое госпитализированы

фото Поисково-спасательной службы КМО

В Пермском крае на участке трассы между Очёрским и Нытвенским округами произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки ZEEKR превысил скорость, что привело к его вылету с дороги и опрокидыванию.

В результате аварии один человек погиб, а двое других получили травмы и были госпитализированы бригадой скорой помощи. Как уточнили в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, авария случилась 25 апреля.









