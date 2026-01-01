Под Нытвой обнаружено скопление трупов диких животных Ветеринары проведут анализы на особо опасные инфекции

В Нытвенском муниципальном округе прошёл совместный рейд сотрудников «ГБУВК Нытвенская СББЖ» и представителей охотинспекции. Поводом для проверки стала публикация ВКонтакте от местного жителя, который сообщил о найденных трупах пяти лосей.

В ходе обследования территории охотхозяйства информация подтвердилась: специалисты обнаружили останки пяти лосей, а также тело одного кабана. Для исключения опасных заболеваний были взяты пробы биоматериала. Образцы направлены в ветеринарную лабораторию Перми для анализа на особо опасные инфекции, включая африканскую чуму свиней.

Все найденные останки были утилизированы на специальной площадке для сжигания биологических отходов, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций.

Особую благодарность организаторы рейда выразили жителю Нытвы, который первым сообщил о находке и лично участвовал в проверке. В соцсетях он известен под псевдонимом «Зелёная вода».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.