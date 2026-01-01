Пермские атлеты завоевали медали на международном турнире по греко-римской борьбе

фото: ЦСП Пермского края

С 22 по 24 апреля 2026 года в Костанае прошёл международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и России. Как сообщили в ЦСП Прикамья, пермские атлеты Александр Калинин и Константин Стариков показали отличные результаты.

Александр Калинин, выступавший в весовой категории до 51 кг, завоевал серебряную медаль, уступив в финале представителю Кыргызстана с результатом 3:1. Константин Стариков стал бронзовым призёром в категории до 65 кг.

