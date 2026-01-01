В пермском аэропорту задержаны вылеты в Москву и Сочи Они связаны с поздним прибытием самолётов

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 27 апреля задержаны вылеты рейсов ДР 366 в Сочи (с 06:10 до 13:10) и ДР 434 в Москву (с 14:25 до 18:35) авиакомпании «Победа».

Задержки связаны с поздним прибытием самолётов. Так, рейс ДР 433 приземлится в пермском аэропорту в 12:30, хотя по расписанию борт ожидался в 03:50.

Рейс ДР 361 из Сочи прибудет в Большое Савино в 18:10 с задержкой более четырёх часов.

