Директором ЕДДС Перми назначен экс-сотрудник охранной службы аэропорта Дмитрий Поздеев также работал в УВД Перми Поделиться Твитнуть

Директором МКУ «ЕДДС города Перми» назначен Дмитрий Поздеев. Об этом «Новому компаньону» сообщили в учреждении, уточнив, что этот пост он занял с 16 апреля.

В мэрии «Новому компаньону» рассказали, что Дмитрий Игоревич Поздеев окончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «юриспруденция». Ранее работал в структурах Управления МВД России по Перми, УВД Перми и охранной службе транспортной безопасности в АО «Международный аэропорт Пермь».

Прежний руководитель Игорь Хлебников написал заявление об уходе по собственному желанию. С 19 марта 2026 года обязанности директора муниципального казённого учреждения выполняла начальник отдела оперативно-дежурных смен Елена Тетюева.

Напомним, Игорь Хлебников, работавший ранее первым замом начальника краевого ГУ МЧС, возглавил организацию в конце 2023 года. Он сменил на посту Вячеслава Каца. Тот ушёл из МКУ осенью 2023 года.

Напомним, Муниципальное казённое учреждение «ЕДДС города Перми» было создано 1 марта 2022 года. Это орган повседневного управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального уровня, обеспечивающий деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.