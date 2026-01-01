В Прикамье 27 апреля ожидается сильный ветер

По информации Пермского ЦГМС, 27 апреля в некоторых районах Пермского края возможны порывы ветра до 19 м/с.

В связи с этим метеорологическим прогнозом в ГУ МЧС по региону рекомендуется водителям следить за скоростью, избегать резких маневров и резких торможений, держать безопасную дистанцию на дороге, учитывать состояние дорожного покрытия при выборе режима движения. Пешеходов просят соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

В случае чрезвычайной ситуации жителям следует звонить в службы экстренного реагирования по телефонам: «01» — со стационарного телефона, «101» или «112» — с мобильного телефона. Звонок бесплатный.

