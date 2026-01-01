После операции в частной клинике Перми ребёнок получил травму головы Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование ведёт следователь СО по Ленинскому району города регионального управления СК России, сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно публикации, 13-летний пермяк проходил плановую операцию в частной клинике. Во время транспортировки из операционной он упал с кушетки-каталки и получил травму головы. В СМИ утверждается, что инцидент произошёл из-за ошибки сотрудников клиники.

СК России будет оценивать действия медицинского персонала.

Расследование продолжается.

