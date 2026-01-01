Вылет рейса из Перми в Шарм-эль-Шейх задерживается почти на десять часов Всего в пермском аэропорту отложены восемь рейсов

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 26 апреля почти на 10 часов задерживается вылет рейса FV 5969 авиакомпании «Россия» из Перми в Шарм-эль-Шейх. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, самолёт B-737 вылетит в 3:10 27 апреля, хотя по расписанию вылет должен состояться в 17:10.

Также с опозданием вылетят рейсы в Сургут и Москву. Самолёт «ЮТэйр» задержится на 2 часа 30 минут и отправится в 16:20.

Рейс «Победы» в аэропорт Внуково, запланированный на 14:25, начнётся в 16:35, с задержкой на 2 часа 10 минут.

Ещё один вечерний рейс этого же перевозчика в Москву отправится в 23:10 вместо 22:00.

На прилёт наиболее существенно задерживается рейс из Шарм-эль-Шейха авиакомпании «Россия». Самолёт прибудет в Пермь в 02:00 27 апреля вместо ожидаемого времени 15:20 26 апреля, что составляет более десяти часов ожидания.

Рейс «ЮТэйр» из Сургута задержится на 2 часа 45 минут и прибудет в 15:35 вместо 12:50.

Борт «Победы» с пассажирами из Сочи приземлится в 16:00 вместо 13:55, а рейс из Внуково — в 22:55 вместо 21:30.

