«Протон-ПМ» подал иски к «ОДК — Пермские моторы» на 646 млн рублей Иски связаны с взысканием задолженности по договорам 2021 - 2025 годов

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иски АО «Протон-ПМ» к АО «ОДК — Пермские моторы» на общую сумму более 646 млн руб. На публикацию в базе данных «Электронное правосудие» первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». В карточках дел указано, что иски связаны с взысканием задолженности по договорам, заключенным с 2021 по 2025 год. Один из споров будет рассматриваться в закрытом режиме.

АО «ОДК — Пермские моторы» занимается производством двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. В их ассортименте — двигатели семейства ПС-90А, а также серийное производство ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовые отчеты компании не публикуются. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2026 году компания уже фигурирует как ответчик по искам на сумму свыше 2,5 млрд руб.

АО «Протон-ПМ» входит в состав интегрированной структуры АО «НПО "Энергомаш"» Госкорпорации «Роскосмос». На сегодняшний день это ведущее предприятие российской космической отрасли, специализирующееся на производстве ракетных двигателей и их компонентов. Чистая прибыль АО «Протон-ПМ» за 2025 год составила 2,162 млрд руб. (20,76 млн руб. в 2024 году).

Представитель промышленной отрасли отметил, что обе компании являются государственными и работают в интересах государства, поэтому конфликт между ними будет урегулирован без ущерба для чьих-либо интересов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.