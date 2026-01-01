Уровень воды в Каме в районе Перми поднялся ещё на 10 см
Подтопленных территорий в городе пока не зафиксировано
На 26 апреля в Перми ситуация с весенним половодьем оставалась стабильной, сообщили в ЕДДС города.
Уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС достиг 89,75 м, прирост составил 10 см. В верхнем бьефе уровень воды поднялся до 106,12 м, что также на 10 см превышает предыдущий зафиксированный показатель.
Затопленных или подтопленных территорий в городе не зафиксировано.
В ЕДДС напомнили, что в нижнем бьефе уровень начала подтопления территории составляет 93,8 м, а в верхнем — 108,5 м.
