Театр из Пермского края стал лауреатом фестиваля «Театральное Приволжье» А Арман Дерцян из Прикамья был удостоен звания лучшего актёра

Жюри VII окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов подвело итоги фестиваля «Театральное Приволжье» в Ижевске. Театр студентов ПНИПУ «17-я Скрипка» завоевал серебряную медаль в номинации «Лучший молодежный спектакль» за спектакль «Калека с острова И». Также Арман Дерцян был удостоен звания лучшего актёра.

Четырёхдневный фестиваль проходил на нескольких площадках Удмуртии, включая Республиканский дом народного творчества, Государственный театр кукол и Дворец культуры «Юбилейный».

Победителей определяли в номинациях: «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее художественное оформление» и «Лучшее музыкальное оформление». Отдельные награды вручили лауреатам конкурса афиш и плакатов.

Лауреатами фестиваля также стали коллективы из Республики Татарстан, Удмуртии, Самарской, Саратовской и Пензенской областей.

