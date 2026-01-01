В Прикамье назвали лучших педагогов системы среднего профобразования

Игорь Катаев

В Пермском крае определили лучших педагогов системы среднего профессионального образования. Конкурс организован по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Первое место и звание победителя заняла Анастасия Калашникова, преподаватель Краевого политехнического колледжа. В ближайшее время она представит Пермский край на всероссийском финале конкурса «Мастер года», который состоится осенью 2026 года в Новом Уренгое.

Второе место досталось Валерии Смирновой из Пермского колледжа предпринимательства и сервиса, а третье — Елене Поповой из Кунгурского автотранспортного колледжа.

И.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева выразила гордость за успехи региона, отметив, что уже второй год педагоги СПО показывают высокие результаты на конкурсах.

