За 25 апреля в Пермском крае потушили девять пожаров

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 25 апреля, на территории Пермского края было ликвидировано девять пожаров. Четыре из них произошли в Перми, по одному — в Красновишерском, Осинском, Краснокамском, Верещагинском и Добрянском муниципальных округах. На пожарах никто не погиб, но один человек получил травмы, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения подобных ситуаций 25 апреля в Пермском крае 190 профилактических групп, в составе которых было 453 человека, обошли 1645 мест проживания граждан, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2728 человек, распространили 2077 информационных листовок (памяток).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.