В Перми на шоссе Космонавтов ликвидировали Блошиный рынок Нестационарные торговые объекты были демонтированы по решению суда

Олег Антонов

На ш. Космонавтов в Перми прекратила работу популярная торговая площадка — так называемый Блошиный рынок. Ранее здесь можно было найти изделия из металла, лом и антиквариат. В настоящее время киоски демонтированы, продавцы исчезли, а территория пустует.

Изданию 59.ru в администрации Перми сообщили, что нестационарные торговые объекты были демонтированы по решению суда. Суд постановил, что земля использовалась не по назначению.

По данным кадастровой карты, на территории бывшего рынка выделены два участка. Один из них предназначен для строительства жилого дома, но на него наложено обременение, запрещающее регистрацию собственности. Это значит, что владелец может пользоваться имуществом, но не может его продавать, дарить или передавать третьим лицам.

Второй участок, окружающий первый, разрешен для озеленения и обслуживания автотранспорта.

