«Амкар-Пермь» разгромил московское «Динамо-2»

В субботу, 25 апреля, на стадионе «Звезда» ФК «Амкар-Пермь» одержал уверенную победу над московским «Динамо-2».

Пермяки забили четыре безответных мяча. Отличились Александр Долгов, Эмиль Галлямов и Евгений Тюкалов, который забил дважды.

Таким образом футбольный клуб «Амкар-Пермь» взял реванш у «Динамо-2» за поражение в первом круге со счётом 3:4.

Следующий домашний матч «Амкар-Пермь» проведет 2 мая. Соперником наших футболистов станет «Динамо Ставрополь».

