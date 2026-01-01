В Прикамье в честь Года промышленности запустили экскурсии по ведущим предприятиям В акции участвуют более 100 компаний

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

В Пермском крае дан старт масштабному проекту «Дни без турникетов», который приурочен к Году пермской промышленности. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. В акции участвуют более 100 предприятий, открывших свои двери для жителей и гостей Прикамья.

В рамках проекта любой желающий может побывать на производстве, познакомиться с технологическими процессами и узнать, как работают современные заводы и фабрики региона. Полный список экскурсий, а также краткое описание деятельности каждого предприятия доступны на сайте Центра развития туризма.

Среди участников — такие известные компании, как Пермская судоверфь, производитель сервисных роботов «Промобот», Краснокамская фабрика игрушки, Чусовской металлургический завод, кондитерская фабрика «Пермская» и многие другие.

Ранее глава региона провёл рабочую встречу в Казахстане с министром промышленности и строительства Республики Ерсайыном Нагаспаевым. Стороны обсудили перспективы промышленной кооперации и увеличения внешнеторгового оборота. Уже летом делегация из Казахстана приедет в Прикамье, чтобы лично познакомиться с потенциалом местных предприятий и научных центров.

