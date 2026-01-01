В Пермском крае мясокомбинат оштрафовали за антисанитарию и махинации с фаршем Нарушения нашли на предприятии в Куеде

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмурсткой Республике и Пермскому краю оштрафовало мясоперерабатывающее предприятие из Куединского округа. Поводом для проверки стали многочисленные нарушения санитарных и ветеринарных норм, выявленные в ходе инспекции в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив сумму штрафа.

Инспекторы обнаружили на комбинате ряд серьёзных несоответствий требованиям безопасности. В цехе обвалки мяса использовались ржавые металлические стеллажи с отслоением краски, потолок помещения был покрыт копотью, а штукатурка — отслаивалась. Помимо этого, в цехе полуфабрикатов хранилось старое, неиспользуемое оборудование, что также является нарушением.

Однако самым серьёзным нарушением стали манипуляции с объёмами продукции, утверждают представители ведомства. В частности, предприятие оформило две недостоверные производственные операции. Из 180,74 кг сырья было якобы получено 253,6 кг куриного фарша и костей (фактический выход превысил норму в 1,4 раза). Кроме того, свиная грудинка была задекларирована как бескостная говяжья грудинка весом 263 кг.

Вся произведённая таким образом продукция, включая фарш, пошла на изготовление кормов для непродуктивных животных и мясных изделий. Эти товары впоследствии поступили в продажу в магазины Пермского края и Республики Башкортостан.

В ведомстве подчеркнули, что действия комбината нарушают Закон «О ветеринарии», правила оформления документов и технический регламент Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. За данные нарушения предприятию назначен административный штраф.

