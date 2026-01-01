В Перми наградили лучших педагогов колледжей «Мастером года» стала Анастасия Калашникова

В Пермском политехническом колледже им. Н.Г. Славянова состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Мастер года». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В этом году пальму первенства завоевала Анастасия Калашникова, преподаватель Краевого политехнического колледжа. Прекрасная новость для Пермского края: осенью 2026 года Анастасия представит регион на всероссийском финале конкурса, который пройдет в Новом Уренгое.

«Я участвовала в конкурсе еще в 2015 году, прошла в финал, но не выиграла. В этом году решила взять реванш, и это получилось. Благодарю свой колледж и наставника Ирину Васильевну Овчинникову за поддержку», — поделилась впечатлениями победительница.

Серебряным призёром стала Валерия Смирнова, преподаватель Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. Заслуженное третье место заняла Елена Попова из Кунгурского автотранспортного колледжа.

Прошлогодняя победительница Юлия Редькина, ныне выступавшая в роли эксперта, отметила высокий уровень подготовки участников.

В региональном минобре подчеркнули, что Пермский край уже два года подряд входит в топ-5 регионов РФ по числу педагогов СПО, активно участвующих в конкурсном движении. Большинство конкурсантов этого года работают в рамках ФП «Профессионалитет». Десять финалистов стали лучшими преподавателями системы среднего профессионального образования региона.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводит Министерство просвещения РФ при поддержке Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Его главные цели – поощрение выдающихся достижений педагогов, повышение престижа профессии и обмен лучшими образовательными практиками. Участники демонстрируют свое мастерство через открытые уроки, мастер-классы и защиту уникальных методик преподавания.

