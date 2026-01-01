В Перми усилят контроль за дорожным движением в выходные дни

Константин Долгановский

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Перми проведут усиленные мероприятия по контролю за дорожным движением. Основное внимание дорожных полицейских будет сосредоточено на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения.

Особый акцент сделан на выявлении водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Профилактические рейды направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, которые нередко становятся причиной серьезных аварий с тяжкими последствиями.

Госавтоинспекция призывает граждан проявлять бдительность и не оставаться равнодушными к фактам нетрезвого вождения. О случаях управления транспортным средством водителями с признаками опьянения можно сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми по телефонам: 246-79-00, 261-99-99 или 102.

