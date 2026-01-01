В Пермском крае 25 апреля ожидаются порывы ветра до 18 м/с

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 25 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируется неблагоприятное метеорологическое явление — усиление ветра до 18 м/с.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на объектах ЖКХ, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и заторов на автодорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям региона соблюдать меры предосторожности:

— воздержаться от нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций;

— не парковать личный автотранспорт вблизи потенциально опасных объектов;

— при отключении электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности;

— пешеходам быть особенно внимательными при передвижении и переходе проезжей части.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными, следить за оперативными прогнозами погоды и рекомендациями экстренных служб. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать в единую службу спасения по телефону 112.

