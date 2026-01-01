СК начал проверку из-за загрязнения водоема и подтопления улиц в Пермском округе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Следственного комитета России организовали процессуальную проверку по сообщениям о нарушении прав жителей Пермского муниципального округа. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Основанием для проверки стала публикация в социальных сетях, в которой жители деревни Хмели пожаловались на действия сотрудников местной организации. По информации очевидцев, предприятие систематически сбрасывает строительный мусор в водоем, что привело к заилению русла. В результате вода регулярно выходит из берегов и подтапливает прилегающие улицы и придомовые территории.

Материалы проверяются на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Следователи Пермского межрайонного отдела СК изучат все изложенные в публикации доводы, при необходимости проведут выездные мероприятия и привлекут профильных специалистов.

По итогам проверки следственными органами СК России по Пермскому краю будет дана полная правовая оценка действиям ответственных лиц. О принятом процессуальном решении будет сообщено дополнительно.

