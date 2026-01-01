В Перми 71% жителей готовы к автопутешествиям на расстояние более 500 км Больше всего пермяки ценят возможность открывать для себя новые места

Константин Долгановский

Согласно новому исследованию сервисов «Авито Авто» и «Авито Путешествий», 71% жителей Перми выразили готовность отправиться в автопутешествие на расстояние не менее 500 км. Средняя дистанция, на которую пермяки готовы ехать, составляет 1500 км, а типичная продолжительность поездки — 6 дней. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Опрос проводился в апреле. По его итогам выяснилось, что для большинства горожан (55%) в таких поездках важна возможность открывать для себя новые места, а 40% ценят независимость от расписаний и внешних обстоятельств. По 43% пермяков предпочитают останавливаться в отелях или бронировать посуточную недвижимость, что выделяет их среди других российских городов.

В целом по России автомобиль остаётся самым популярным видом транспорта для туризма (45%), причём женщины выбирают его даже чаще мужчин (46% против 44%). Среди поколений наибольший интерес к автопутешествиям проявляют люди в возрасте 35—44 лет (46% из них предпочитают такой формат).

Автопутешествия ценят за свободу передвижения (40%) и возможность увидеть больше (41%). Для 34% дорога — это уже часть приключения. Женщины чаще отмечают комфорт и возможность взять с собой больше вещей, мужчины — хорошую компанию.

Чаще всего в поездки отправляются с семьёй (56%), с партнёром — 24%, с друзьями — 12%, в одиночку — 7%. Для путешествий пермяки и россияне всё чаще выбирают кроссоверы и внедорожники, что связано с их вместительностью и универсальностью.

«Автопутешественники чаще выбирают загородные дома, базы отдыха и кемпинги, а также транзитные города для ночёвки. Важным фактором при выборе жилья остаётся наличие бесплатной парковки», — отмечает Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях».

По данным опроса, 36% россиян предпочитают останавливаться в посуточных квартирах и домах, столько же — в отелях, чуть меньше (34%) — у родственников и друзей. Почти четверть (24%) готова переночевать в машине или кемпинге, что подчёркивает растущую популярность независимого и мобильного туризма.

