Жители Перми в восьмой раз приняли участие в «Диктанте Победы»

В Перми в восьмой раз прошла международная акция «Диктант Победы», объединившая жителей города в стремлении сохранить память о событиях Великой Отечественной войны. В 2026 году мероприятие посвящено юбилейной дате — 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Акция развернулась на 110 площадках: в образовательных учреждениях, библиотеках, музеях и культурных центрах. Участники отвечали на вопросы, касающиеся ключевых сражений войны, исторических фактов и биографии выдающегося полководца.

Свои знания проверили сотни пермяков: представители молодежных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Движение первых», ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены советов ветеранов и активисты «Волонтёров Победы». К акции присоединился и глава Перми Эдуард Соснин, который написал диктант вместе с учениками школы №42 — флагманской площадки программы «Орлята России».

В знак признания вклада в сохранение исторической памяти волонтеры вручили главе города георгиевскую ленточку — символ воинской славы и преемственности поколений.

Организацию процесса на площадке обеспечили более 20 волонтеров: они помогали с регистрацией, консультировали участников и поддерживали комфортную атмосферу. Участие добровольцев в подобных акциях уже стало традицией, отражающей единство пермяков в деле сохранения исторического наследия.

Итоги «Диктанта Победы» будут размещены на официальном сайте проекта, где каждый участник сможет узнать свой результат.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.