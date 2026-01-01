В Перми снижаются цены на производственно-складскую недвижимость

Константин Долгановский

В первом квартале 2026 года рынок производственно-складской недвижимости Перми демонстрировал сдержанную динамику. В экспозиции было представлено 12 объектов на продажу и более 280 предложений по аренде. Преобладали площади свыше 500 м², сосредоточенные преимущественно в Свердловском и Дзержинском районах города. Об этом «Новому компаньону» сообщили в PAN City Group.

Ключевым фактором, повлиявшим на конъюнктуру, стал существенный прирост нового предложения на фоне замедления деловой активности из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Это привело к увеличению доли свободных площадей: в ряде регионов России вакантность складов достигла 8—12% против 4—6% годом ранее. При этом эксперты отмечают неравномерность тренда: высокая вакантность характерна для объектов классов B и C, тогда как качественные складские площади класса A по-прежнему пользуются устойчивым спросом.

Ценовая динамика отразила общую коррекцию рынка. Средняя ставка аренды готовых складов класса A в Перми сохранилась на уровне 940—987 рублей за квадратный метр. В сегментах B и C наблюдалось снижение: с 614 до 573 рублей за м². После краткосрочного роста в конце января цены плавно корректировались вниз до конца квартала.

Аналогичная тенденция зафиксирована в сегменте продажи: средняя стоимость объектов классов B и C уменьшилась со 107 000 до 72 600 рублей за м² в период с 1 января по 31 марта 2026 года. Стабильность продемонстрировали лишь премиальные активы: цена готовых складов класса A на конец квартала составила 125 000 рублей за м².

Управляющие компании складской недвижимости отмечают, что высокая вакантность площадей относится к складам класса B и C, а в классе A наблюдается нехватка качественных площадей.

