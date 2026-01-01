В бюджет Перми от использования земельных участков поступило 907 млн рублей Подведены итоги первого квартала 2026 года

Игорь Катаев

В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги работы по собираемости платежей за использование земли за первый квартал 2026 года. За этот период в городской бюджет поступило 907 млн руб., что на 36,6 млн превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Доходная часть сформирована из земельного налога, арендных платежей, средств от продажи участков в собственность, платы за сервитуты, выручки от земельных аукционов, платежа за фактическое пользование землёй и размещение объектов.

В департаменте отметили, что поступления от использования земельных участков составляют одну из ключевых статей доходов бюджета города. Эти средства направляются на реализацию приоритетных проектов Перми, включая благоустройство общественных пространств, строительство социальных объектов, ремонт и развитие улично-дорожной сети.

Дополнительным инструментом пополнения бюджета стала работа по взысканию долгов. В I квартале 2026 года в суды было направлено 61 исковое заявление на общую сумму 93,5 млн руб. По уже вынесенным судебным решениям в бюджет удалось вернуть 5,3 млн руб. В настоящее время в работе у судебных приставов находится 701 исполнительный документ о взыскании задолженности.

