В Перми с 26 апреля запускают сезонные автобусные маршруты



Константин Долгановский

С 26 апреля в Перми начнётся работа сезонных автобусных маршрутов. Для жителей и гостей города станут доступны новый маршрут №84 и традиционный маршрут №46. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Маршрут №84 будет курсировать между СНТ «Сылва» и микрорайоном Новые Ляды. Он обеспечит удобную пересадку на пригородные электропоезда, городские автобусы №34 и 61, а также межмуниципальные рейсы. Особенностью маршрута станет возможность посадки и высадки пассажиров в любом разрешённом ПДД месте.

Схема: пресс-служба мэрии Перми

На линии будет работать один современный автобус малого класса, полностью адаптированный для маломобильных граждан. Транспорт оборудован валидаторами, медиапанелями, кондиционером, навигацией и датчиками учёта пассажиропотока. Автобус оформлен в фирменном стиле пермского транспорта. На маршруте принимаются все виды транспортных карт и проездных.

Также с 26 апреля возобновит ежедневную работу сезонный маршрут №46. Автобус будет следовать по маршруту: Театр-Театр — Северное кладбище.

Актуальное расписание, схемы движения и онлайн-трекинг транспорта доступны на сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии. Все изменения оперативно публикуются в социальных сетях «Пермский транспорт».

