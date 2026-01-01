ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд

24 апреля 2026 года Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Теперь она составляет 14,5%. Эта информация опубликована на сайте регулятора.

В релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщается, что оценка устойчивой инфляции осталась прежней и находится в диапазоне 4-5%. Годовая инфляция на 20 апреля составила 5,7%, что близко к уровню конца 2025 года (5,6%).

Регулятор отметил, что ожидания по будущей инфляции остаются повышенными, что может затруднить её устойчивое снижение.

С точки зрения экономической ситуации, в первом квартале 2026 года наблюдалось замедление развития. Среди причин — адаптация к изменениям в налоговой системе, сокращение рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Поскольку экономика часто реагирует на разовые факторы, Банк России сохранил прогноз по росту ВВП на 2026 год на уровне 0,5-1,5%.

Однако регулятор подчеркнул, что геополитическая и бюджетная политика остаются неопределенными. ЦБ исходит из того, что текущие параметры бюджетной политики будут способствовать снижению инфляции. Однако, если бюджетные расходы увеличатся, может потребоваться ужесточение политики регулятора.

