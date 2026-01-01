Руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Прикамье стал участником праймериз

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Станислав Швецов, руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае, действующий депутат краевого парламента, региональный координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» подал заявление на участие в предварительном голосовании по региональной группе «Суксунская № 19». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Выдвижение кандидатов на праймериз завершится 30 апреля. Регистрация избирателей открылась 20 апреля и продлится до 29 мая. Само предварительное голосование запланировано на 25-31 мая.

Станислав Швецов родился 23 апреля 1991 года в Чернушке Пермской области. B 2010 году с отличием окончил Чернушинский политехнический колледж по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». B 2015 году также с отличием окончил Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.B. Плеханова» по специальности «менеджмент организации». Руководителем Регионального исполнительного комитета Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Швецов стал в 2019 году.

