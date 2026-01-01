В Перми стартовала подготовка к 9 Мая Город украсят более 100 тематических конструкций

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми начались работы по праздничному оформлению улиц и площадей в преддверии 9 Мая. К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне городские пространства украсят свыше 100 тематических конструкций, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации департамента культуры и молодёжной политики, праздничное оформление появится на транспортных развязках, вдоль «гостевого маршрута» и в других знаковых местах. Для украшения города используют флаговые композиции, декоративные элементы, консоли и перетяжки.

Часть конструкций уже установлена в разных районах Перми. Например, перед цирком появилась флаговая композиция «Победа», у монумента «Героям фронта и тыла» — декорация «Вечная память» и конструкция «Пламя подвига». Рядом с филармонией разместили звезду, а на набережной Камы — консоль «Родина-мать». Также праздничное оформление появилось у Дома молодёжи и на Октябрьской площади.

Монтажные работы ведутся круглосуточно: на места привозят крупные элементы, которые затем собирают в готовые композиции. Все украшения будут полностью готовы к 1 мая.

В 2026 году празднование Дня Победы в Перми будет связано с Годом пермской промышленности. В городе пройдёт более 110 мероприятий, включая торжественные церемонии, концерты, шествие войск и кинопоказы военных фильмов. Кульминацией праздника станет семиминутный фейерверк на городском пляже.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.