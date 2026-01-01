Журналистка «Нового компаньона» стала победительницей премии «Право и общество в Прикамье» Материалы Алёны Улитиной-Богачёвой отмечены в номинации «Молодёжная повестка» Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Законодательном собрании Пермского края подвели итоги восьмой журналистской премии «Право и общество в Прикамье». В этом году награды получили 23 представителя СМИ в семи номинациях. Особое внимание было уделено работам, освещающим молодёжную повестку.

Среди лауреатов в номинации «Молодёжная повестка» — журналистка издания «Новый компаньон» Алёна Улитина-Богачёва. Её материалы были отмечены конкурсной комиссией как одни из самых актуальных и значимых для молодёжной аудитории региона.

Отметим, всего на конкурс поступило более 90 заявок из 27 муниципалитетов. Победителей определяли по публикациям, фото- и видеоматериалам, выпущенным в 2025 году. Церемония награждения приурочена ко Дню российского парламентаризма.

