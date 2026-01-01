В выходные в Пермском крае ожидается прохладная и дождливая погода Местами пройдёт снег

Зарина Ситдикова

В выходные дни, 25 и 26 апреля, Пермский край окажется в зоне действия циклона, который приведёт к продолжительному похолоданию на большей части Европейской территории России. Однако из-за южных и юго-западных ветров значительного похолодания в Прикамье всё же не будет. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Дожди, связанные с холодным фронтом, начнутся утром на юге и в центре края, а днём — на севере. В тылу циклона ожидаются ливни и снежная крупа, которые продлятся до вечера, причём на юге они будут более интенсивными. В южной части края выпадет 5—10 мм осадков, а на севере — 1—4 мм. В отдельных районах края прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Температура ночью составит 0…+5 °С, днём +5…+10 °С, в Перми ночью — +2…+4 °С, днём — +7…+9 °С.

В воскресенье осадки будут преимущественно на севере и востоке (небольшой и умеренный дождь или мокрый снег). На остальной территории до середины дня возможны локальные короткие заряды дождя и снежной крупы, а затем к вечеру ожидается прояснение. Температура воздуха, как и в субботу, будет 0…+5 °С ночью и +5…+10 °С днём, в Перми — +2…+4 °С ночью и +8…+10 °С днём.

В понедельник ожидается кратковременное потепление. В то время как в Центральной России будут идти дожди и падать мокрый снег, в Пермском крае установится умеренно тёплая погода благодаря южным ветрам. В понедельник ночью температура будет -3…+2 °С, в Перми — около 0 °С. Днём ожидается небольшая облачность без осадков, температура поднимется до +11…+16 °С, в Перми — до +15 °С.

Во вторник с запада подойдёт холодный фронт с небольшими дождями, и до конца апреля рассчитывать на прогрев до +15 °С уже не придётся. Ожидается температурный фон на уровне +8…+13 °С днём.

