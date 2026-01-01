В Перми на продовольственном складе обнаружена опасная продукция

фото: Россельхознадзор

В марте 2026 года на складе в Перми было найдено свыше 170 кг небезопасной продукции животного происхождения, которая не имела маркировки и сопроводительных документов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В результате внеплановой проверки было обнаружено 127,15 кг свиного шпика без маркировки. Кроме того, предприниматель не предоставила ветеринарные документы на 21,19 кг супового набора и 22,90 кг замороженного шпика. По причине отсутствия необходимой документации вся продукция, общим весом 171,25 кг, была признана небезопасной и изолирована, а её продажа запрещена.

В пресс-службе ведомства отметили, что предприниматель была привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф, а также выданы предписания для устранения выявленных нарушений.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.