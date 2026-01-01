В колониях Пермского края за экстремизм и терроризм отбывают наказание 103 человека Большинство из них были завербованы иностранными спецслужбами

Константин Долгановский

В исправительных учреждениях Пермского края за преступления террористической и экстремистской направленности отбывают наказание 103 человека. Большинство из них попали под влияние иностранных спецслужб и террористических организаций, которые убедили их совершить тяжкие и особо тяжкие преступления. Часто исполнителями таких деяний становились подростки, которых через интернет-мессенджеры дистанционно вербовали для участия в терактах и диверсиях. Об этом сообщают в пресс-службе регуправления ФСБ России.

УФСБ предупреждает граждан о том, что в интернете, социальных сетях и мессенджерах активно ведётся работа по вовлечению россиян в преступную деятельность. Злоумышленники, используя доверчивость своих жертв, принуждают их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки лишения свободы. Особое внимание вербовщиков привлекают учащиеся общеобразовательных учреждений.

Родителям подростков рекомендуется провести с детьми беседы о недопустимости общения в соцсетях и мессенджерах с незнакомыми людьми. Если несовершеннолетние получают звонки или сообщения с неизвестных номеров и аккаунтов, им следует немедленно прекратить общение и сообщить об этом близким.

«Запомните, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и следственных подразделений РФ никогда не будут связываться с гражданами через мессенджеры, запрашивать фотографии документов, паспортные данные и информацию о банковских картах, а также дистанционно вовлекать их в оперативные мероприятия. Будьте осторожны!» — предостерегли в УФСБ.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.