В Соликамске директора по продажам осудили за растрату более 29 млн рублей

Сергей Глорио

Соликамский городской суд вынес приговор по делу о растрате в особо крупном размере. Бывший директор по продажам ООО «Термоформ» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2018 год фигурант подписывал документы на поставку термоусаживающих трубок через аффилированную организацию. Однако денежные средства, вырученные от продажи продукции, он не переводил на счета компании, а использовал в личных целях. В результате было реализовано более 32 тонн товаров на сумму свыше 29 млн руб.

Суд приговорил виновного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф 150 тыс. руб. Также с осужденного взыскана компенсация за причинённый ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

